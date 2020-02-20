Зеленского назвали предателем во время его визита в больницу в Борисполе
Одна из пациенток — жительница Донецка — обрушилась с резкой критикой на главу Незалежной.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Serg Glovny; 5-tv.ru
Владимир Зеленский вновь в центре скандала. Во время посещения больницы в Борисполе, на него с резкой критикой обрушилась одна из пациенток. Жительница Донецка потребовала прекратить войну на Донбассе и назвала Зеленского предателем.
«Зеленский — ты предатель. Почему на передовой гибнут люди. Что такое? Вам рассказать, что у нас в шахтах делается?» — воскликнула женщина.
Видео инцидента транслировал в прямом эфире один из украинских телеканалов. На кадрах видно, что Зеленский постарался не реагировать на обвинение, и поспешил продолжить осмотр больницы.
Ситуация на Донбассе обострилась 18 февраля, когда украинские военные обстреляли населенные пункты, применив крупнокалиберную артиллерию и минометы. В результате пострадали два человека.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский назвал артиллерийский обстрел ЛНР «достойным отпором».
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