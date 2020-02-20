Зеленского назвали предателем во время его визита в больницу в Борисполе

Владимир Зеленский вновь в центре скандала. Во время посещения больницы в Борисполе, на него с резкой критикой обрушилась одна из пациенток. Жительница Донецка потребовала прекратить войну на Донбассе и назвала Зеленского предателем.

«Зеленский — ты предатель. Почему на передовой гибнут люди. Что такое? Вам рассказать, что у нас в шахтах делается?» — воскликнула женщина.

Видео инцидента транслировал в прямом эфире один из украинских телеканалов. На кадрах видно, что Зеленский постарался не реагировать на обвинение, и поспешил продолжить осмотр больницы.

Ситуация на Донбассе обострилась 18 февраля, когда украинские военные обстреляли населенные пункты, применив крупнокалиберную артиллерию и минометы. В результате пострадали два человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский назвал артиллерийский обстрел ЛНР «достойным отпором».