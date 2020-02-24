Российские хоккеисты Шестеркин и Бучневич попали в аварию в Нью-Йорке

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Мия Субботина
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Спортсмены были госпитализированы с полученными травмами.

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Фото, видео: ТАСС/Савостьянов Сергей, /Демьянчук Александр, /Джапаридзе Михаил, /CSM via ZUMA Wire

Российские хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич стали участниками ДТП. Известно, что инцидент произошел накануне вечером в Бруклине. У Шестеркина диагностирован перелом ребра без смещения, а Бучневич получил незначительное сотрясение. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте клуба.

«Президент „Рейнджерс“ Джон Дэвидсон заявил, что вратарь Игорь Шестеркин получил перелом ребра в автомобильной аварии в воскресенье и пройдет повторное обследование через несколько недель. Форвард Павел Бучневич был пассажиром и не получил серьезных травм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за рулем автомобиля был Шестеркин, оба спортсмена были пристегнуты ремнями безопасности. По словам президента клуба Джона Дэвидсона, столкновение произошло из-за того, что машину впереди развернуло.

В текущем сезоне 24-летний Шестеркин дебютировал в НХЛ. На счету вратаря десять матчей в регулярном сезоне, из них девять игр «Рейнджерс» выиграли. 24-летний Бучневич провел 61 матч и набрал 37 очков.

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