Российские хоккеисты Шестеркин и Бучневич попали в аварию в Нью-Йорке

Российские хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич стали участниками ДТП. Известно, что инцидент произошел накануне вечером в Бруклине. У Шестеркина диагностирован перелом ребра без смещения, а Бучневич получил незначительное сотрясение. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте клуба.

«Президент „Рейнджерс“ Джон Дэвидсон заявил, что вратарь Игорь Шестеркин получил перелом ребра в автомобильной аварии в воскресенье и пройдет повторное обследование через несколько недель. Форвард Павел Бучневич был пассажиром и не получил серьезных травм», — говорится в сообщении.

Rangers President John Davidson announces goalie Igor Shesterkin sustained a broken rib in an automobile accident on Sunday and will be reevaluated in two weeks. Forward Pavel Buchnevich was a passenger and is day-to-day.