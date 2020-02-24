Российские хоккеисты Шестеркин и Бучневич попали в аварию в Нью-Йорке

Российские хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич стали участниками ДТП. Известно, что инцидент произошел накануне вечером в Бруклине. У Шестеркина диагностирован перелом ребра без смещения, а Бучневич получил незначительное сотрясение. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте клуба.

«Президент „Рейнджерс“ Джон Дэвидсон заявил, что вратарь Игорь Шестеркин получил перелом ребра в автомобильной аварии в воскресенье и пройдет повторное обследование через несколько недель. Форвард Павел Бучневич был пассажиром и не получил серьезных травм», — говорится в сообщении.

Rangers President John Davidson announces goalie Igor Shesterkin sustained a broken rib in an automobile accident on Sunday and will be reevaluated in two weeks. Forward Pavel Buchnevich was a passenger and is day-to-day. — New York Rangers (@NYRangers) February 24, 2020

Отмечается, что за рулем автомобиля был Шестеркин, оба спортсмена были пристегнуты ремнями безопасности. По словам президента клуба Джона Дэвидсона, столкновение произошло из-за того, что машину впереди развернуло.

Full statement from John Davidson on Shesterkin, Buchnevich and Kreider's extension: pic.twitter.com/dfV9fUanT2 — New York Rangers (@NYRangers) February 24, 2020

В текущем сезоне 24-летний Шестеркин дебютировал в НХЛ. На счету вратаря десять матчей в регулярном сезоне, из них девять игр «Рейнджерс» выиграли. 24-летний Бучневич провел 61 матч и набрал 37 очков.

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