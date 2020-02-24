Российские хоккеисты Шестеркин и Бучневич попали в аварию в Нью-Йорке
Спортсмены были госпитализированы с полученными травмами.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
ТОП-3 женских знаков зодиака, для которых поздний брак станет счастливым
Фото, видео: ТАСС/Савостьянов Сергей, /Демьянчук Александр, /Джапаридзе Михаил, /CSM via ZUMA Wire
Российские хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич стали участниками ДТП. Известно, что инцидент произошел накануне вечером в Бруклине. У Шестеркина диагностирован перелом ребра без смещения, а Бучневич получил незначительное сотрясение. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте клуба.
«Президент „Рейнджерс“ Джон Дэвидсон заявил, что вратарь Игорь Шестеркин получил перелом ребра в автомобильной аварии в воскресенье и пройдет повторное обследование через несколько недель. Форвард Павел Бучневич был пассажиром и не получил серьезных травм», — говорится в сообщении.
Rangers President John Davidson announces goalie Igor Shesterkin sustained a broken rib in an automobile accident on Sunday and will be reevaluated in two weeks. Forward Pavel Buchnevich was a passenger and is day-to-day.— New York Rangers (@NYRangers) February 24, 2020
Отмечается, что за рулем автомобиля был Шестеркин, оба спортсмена были пристегнуты ремнями безопасности. По словам президента клуба Джона Дэвидсона, столкновение произошло из-за того, что машину впереди развернуло.
Full statement from John Davidson on Shesterkin, Buchnevich and Kreider's extension: pic.twitter.com/dfV9fUanT2— New York Rangers (@NYRangers) February 24, 2020
В текущем сезоне 24-летний Шестеркин дебютировал в НХЛ. На счету вратаря десять матчей в регулярном сезоне, из них девять игр «Рейнджерс» выиграли. 24-летний Бучневич провел 61 матч и набрал 37 очков.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Овечкина рассказала о 700-й шайбе супруга и его заветном желании.
Нашли ошибку?