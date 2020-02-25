Видео приземления корабельного вертолета Ка-27ПС Тихоокеанского флота на шоссе на Камчатке
По легенде учений, диверсионно-разведывательная группа условного противника пыталась прорваться к Петропавловску-Камчатскому по федеральной автомобильной трассе, соединяющей город с Елизово.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
ТОП-3 женских знаков зодиака, для которых поздний брак станет счастливым
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
Фото, видео: ТАСС / Виталий Невар
На Камчатке летчики морской авиации отработали действия по уничтожению разведчиков условного противника. По легенде учений, на автомобиле они попытались прорваться к городу прямо по федеральной трассе. Наши военные подняли в воздух вертолеты Ка-27ПС Тихоокеанского флота и перекрыли диверсантам путь, сев прямо на дороге. Подобные маневры боевые винтокрылые машины провели впервые.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что красноярские ученые спроектировали новый тип летающего автомобиля с вертикальным взлетом.
Нашли ошибку?