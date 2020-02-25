Видео приземления корабельного вертолета Ка-27ПС Тихоокеанского флота на шоссе на Камчатке

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По легенде учений, диверсионно-разведывательная группа условного противника пыталась прорваться к Петропавловску-Камчатскому по федеральной автомобильной трассе, соединяющей город с Елизово.

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Фото, видео: ТАСС / Виталий Невар

На Камчатке летчики морской авиации отработали действия по уничтожению разведчиков условного противника. По легенде учений, на автомобиле они попытались прорваться к городу прямо по федеральной трассе. Наши военные подняли в воздух вертолеты Ка-27ПС Тихоокеанского флота и перекрыли диверсантам путь, сев прямо на дороге. Подобные маневры боевые винтокрылые машины провели впервые.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что красноярские ученые спроектировали новый тип летающего автомобиля с вертикальным взлетом.

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