«Роскошна до невозможности»: Лолита очаровала поклонников фигурой в купальнике
Артистка снялась в бассейне в немецком Штутгарте.
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Фото, видео: РИА Новости / Евгения Новоженина; Instagram @lolitamilyavskaya
Певица Лолита приятно удивила поклонников, опубликовав видео в Instagram, на котором она позирует в белом купальнике. Знаменитость призналась, что решила сходить в бассейн перед концертом в Штутгарте. По ее словам, ей это необходимо, чтобы натренировать дыхание.
«Я не люблю игры в здоровый образ жизни. Я прислушиваюсь к организму! Если он сказал: «Милявская, ты должна плавать через не хочу, иди! Тебе еще работать и работать! С Удовольствием, ради Любимой Работы, подчиняюсь!!!» — подписала ролик звезда.
Преданные фанаты оценили изменившуюся фигуру певицы и высказали восхищение ее внешним видом.
«В отличной форме! А в жизни — еще стройнее и прекраснее!»
«Мне бы так выглядеть в свои 56!!! Вы — супер!!!»
«Шикарная!»
«Роскошна до невозможности»;
«Лолита, у меня буря эмоций от Вашей красоты!»
«Очень красивая, подтянутая. Все отлично! Если не заглядывать в паспорт — молодая девушка», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лолита Милявская высказалась о новом замужестве.
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