«Роскошна до невозможности»: Лолита очаровала поклонников фигурой в купальнике

Певица Лолита приятно удивила поклонников, опубликовав видео в Instagram, на котором она позирует в белом купальнике. Знаменитость призналась, что решила сходить в бассейн перед концертом в Штутгарте. По ее словам, ей это необходимо, чтобы натренировать дыхание.

«Я не люблю игры в здоровый образ жизни. Я прислушиваюсь к организму! Если он сказал: «Милявская, ты должна плавать через не хочу, иди! Тебе еще работать и работать! С Удовольствием, ради Любимой Работы, подчиняюсь!!!» — подписала ролик звезда.

Instagram @lolitamilyavskaya

Преданные фанаты оценили изменившуюся фигуру певицы и высказали восхищение ее внешним видом.

«В отличной форме! А в жизни — еще стройнее и прекраснее!»

«Мне бы так выглядеть в свои 56!!! Вы — супер!!!»

«Шикарная!»

«Роскошна до невозможности»;

«Лолита, у меня буря эмоций от Вашей красоты!»

«Очень красивая, подтянутая. Все отлично! Если не заглядывать в паспорт — молодая девушка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лолита Милявская высказалась о новом замужестве.