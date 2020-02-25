Восемнадцать детей получили травмы после наезда автомобиля на параде в Германии
По предварительной информации, совершивший наезд водитель хотел прославиться.
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Фото, видео: Twitter @eSPAINews, 5-tv.ru
Из тридцати человек, пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу во время парада в немецком городе Фолькмарзен, ранения получили восемнадцать детей. Об этом сообщила полиция Северного Гессена.
Большинство из них уже выписаны из больницы. Под наблюдение медиков оставлен только один ребенок.
Уже известно, что водитель, который протаранил толпу на карнавале в Германии, сделал это намеренно. Он был задержан на месте и госпитализирован с травмами. Предварительно, 29-летний местный житель хотел прославиться.
На месте происшествия побывал Виталий Чащухин.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, правоохранители не расценивают действия водителя как теракт. В поле зрения за связь с террористами он ранее не попадал и никогда не увлекался исламистскими радикальными течениями.
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