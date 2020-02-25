Мертвого школьника нашли на улице под Петербургом
| Игорь Рязов Происшествия 101
Следов насильственной смерти на теле четвероклассника не обнаружили.
Фото: www.globallookpress.com
Мертвого школьника нашли на Загородной улице в городе Колпино, входящего в Колпинский район Санкт-Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, следов насильственной смерти на теле не было.
Труп несовершеннолетнего обнаружили днем 24 февраля. Полиция установила, что тело принадлежит 11-летнему учащемуся четвертого класса.
Причина смерти ребенка пока не установлена. Ее выяснят патологоанатомы — труп направили в морг.
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