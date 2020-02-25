Мертвого школьника нашли на улице под Петербургом

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Игорь Рязов
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Следов насильственной смерти на теле четвероклассника не обнаружили.

Фото: www.globallookpress.com

Мертвого школьника нашли на Загородной улице в городе Колпино, входящего в Колпинский район Санкт-Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, следов насильственной смерти на теле не было.

Труп несовершеннолетнего обнаружили днем 24 февраля. Полиция установила, что тело принадлежит 11-летнему учащемуся четвертого класса.

Причина смерти ребенка пока не установлена. Ее выяснят патологоанатомы — труп направили в морг.

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