Мертвого школьника нашли на улице под Петербургом

Мертвого школьника нашли на Загородной улице в городе Колпино, входящего в Колпинский район Санкт-Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, следов насильственной смерти на теле не было.

Труп несовершеннолетнего обнаружили днем 24 февраля. Полиция установила, что тело принадлежит 11-летнему учащемуся четвертого класса.

Причина смерти ребенка пока не установлена. Ее выяснят патологоанатомы — труп направили в морг.