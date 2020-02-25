Президент России Владимир Путин рассказал о первых шагах в реализации нацпроектов, об этом пишет ТАСС.

Российский лидер в интервью отметил, что он обязан контролировать чиновников, занимающихся осуществлением поставленных задач.

«Я всегда должен держать не просто руку на пульсе, я должен держать их всех под напряжением. Тех, кто выполняет эти задачи. Нужно, чтобы потряхивало. Чтобы люди чувствовали свою ответственность. Должны быть под постоянным административным давлением и напряжением. Стоит только это напряжение снять сразу народ начинает в среднем расслабляться», — поделился глава государства.

Владимир Путин отметил — сделано не все, что планировалось сделать.

«Не все сделано. Из 38 задач 26 исполнено. Вот расселение аварийного жилья — мы сделали в разы больше, чем планировалось. И люди это почувствовали», — заявил российский лидер.

Глава государства привел пример еще одной удачно выполненной задачи.

«Есть общая задача — увеличение продолжительности жизни. Ну, так она у нас и увеличилась. Это результат того, что снизилась смертность. Это реальный факт», — сказал президент.

Политик рассказал, почему нацпроекты более действенны, нежели госпрограммы.

«Мне нужно, чтобы страна развивалась. Поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом. Недостаточно осуществлять точечные проекты. Все инструменты, которые использовались ранее, в том числе программы. Они не отвечают тем задачам, которые перед нами стоят», — утверждает российский лидер.

Владимир Путин также прокомментировал работу экс-министра финансов и нынешнего председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

«Кудрин большой молодец. Когда он был министром финансов он выступал за жесткую макроэкономическую политику и за то, чтобы лишних денег из бюджета не тратить. Он по каждому вопросу был против. Ну, теперь он считает, что ресурсов достаточно, можно несколько смягчить бюджетную политику, можно поменять планку отсечения нефтегазовых доходов. И больше из нефтегазовых доходов отправить, на грубо говоря, потребление. Угол зрения изменился. И глаз видит по отчетливее, потому что не боится, что что-то этому глазу прилетит», — высказался глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин пообещал армии и флоту новейшее вооружение.