Крупнейшие сахарные заводы России оказались под угрозой закрытия
Крупные отечественные производители сахара уже заявляли о планах временно приостановить производство.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
ТОП-3 женских знаков зодиака, для которых поздний брак станет счастливым
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море
Фото, видео: www.globallookpress.com /Arco Images / Musterer, Werner, 5-tv.ru
Три крупнейших в России предприятия по производству сахара не смогут работать в сельскохозяйственном сезоне 2020–2021 годов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина.
Под угрозой закрытия оказались Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области. Как уточняется, предприятия признают свою работу нерентабельной с учетом среднегодовых цен на сахар. Производители продукта компании «Продимекс» и «Агро-инвест», контролирующие заводы в Башикирии и Татарстане, уже заявляли о планах временно приостановить производство.
По данным Союзроссахара, с 2016 года объемы производства свекловичного сахара в стране превышают объемы его потребления. По прогнозам, за сезон 2019–2020 годов в стране произведут свыше 6,7 миллиона тонн продукта. При этом уровень его потребления достигает примерно 5,8 миллиона тонн.
В прошлом году цены на сахар в России упали более чем на треть и с начала 2020-го продолжают снижаться. Это происходит на фоне роста мировых цен на этот товар в связи с его растущим дефицитом на глобальном рынке.
Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, кого затронет повышение налога на старые автомобили.
Нашли ошибку?