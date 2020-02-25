Крупнейшие сахарные заводы России оказались под угрозой закрытия

Три крупнейших в России предприятия по производству сахара не смогут работать в сельскохозяйственном сезоне 2020–2021 годов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина.

Под угрозой закрытия оказались Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области. Как уточняется, предприятия признают свою работу нерентабельной с учетом среднегодовых цен на сахар. Производители продукта компании «Продимекс» и «Агро-инвест», контролирующие заводы в Башикирии и Татарстане, уже заявляли о планах временно приостановить производство.

По данным Союзроссахара, с 2016 года объемы производства свекловичного сахара в стране превышают объемы его потребления. По прогнозам, за сезон 2019–2020 годов в стране произведут свыше 6,7 миллиона тонн продукта. При этом уровень его потребления достигает примерно 5,8 миллиона тонн.

В прошлом году цены на сахар в России упали более чем на треть и с начала 2020-го продолжают снижаться. Это происходит на фоне роста мировых цен на этот товар в связи с его растущим дефицитом на глобальном рынке.

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