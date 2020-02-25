Кадры спасения пропавшего трехлетнего мальчика из ущелья в Дагестане

Трехлетнего мальчика, пропавшего накануне в Дагестане, нашли живым. Ребенок провел в заснеженном лесу почти сутки. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры спасения малыша.

Ребенок целую ночь провел в горах и получил переохлаждение. Его нашли местные жители — замерзший мальчик лежал на снегу, однако оставался в сознании.

Найденного ребенка эвакуировали из ущелья на вертолете. На кадрах видно, как люди растирают малышу обмороженную кожу на лице, кистях и стопах. О состоянии пострадавшего рассказал врач Махмуд Карамирзаев.

«Был запланирован вылет, там находился мужчина с воспалением легких. При подлете к райцентру нам сообщили, что ребенок трех лет, который был вчера потерян, сегодня найден. Было решено перенаправить вертолет за ребенком. Обоих больных эвакуировали. Состояние у них средней стабильной степени тяжести», — сказал доктор.

5-tv.ru

Известно, что в полицию о пропаже ребенка сообщила его мать. Мальчика обнаружили в 2,5 километрах от дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что найден 11-летний мальчик, пропавший три дня назад в Москве.