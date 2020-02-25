Владимир Путин выразил соболезнования семье маршала СССР Дмитрия Язова

Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования семье последнего маршала СССР Дмитрия Язова, который умер сегодня на 96-м году жизни.

«Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов был выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком. Человеком исключительного мужества и силы духа. Он достойно прошел тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, а после Победы посвятил свою жизнь развитию Вооруженных Сил, укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны. Верность присяге и офицерскому долгу, высокие профессиональные и личные качества снискали ему бесспорный авторитет и уважение», — говорится в сообщении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Дмитрий Язов был последним из военачальников, которому было присвоено звание Маршала Советского Союза. Он родился в Омской области. Будучи подростком ушел на фронт. Принимал участие в обороне Ленинграда. Сражался на Балтике. За подвиги награжден орденом Красной Звезды.

После войны отвечал за повышение боеспособности вооруженных сил, а также лично организовывал вывод советских войск сиз Афганистана. С 1987-го по 1991-й занимал пост министра обороны.

В начале февраля Дмитрий Тимофеевич был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени и юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».