Владимир Путин выразил соболезнования семье маршала СССР Дмитрия Язова
Дмитрий Язов был последним из военачальников, которому было присвоено звание маршала Советского Союза.
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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Мамонтов, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования семье последнего маршала СССР Дмитрия Язова, который умер сегодня на 96-м году жизни.
«Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов был выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком. Человеком исключительного мужества и силы духа. Он достойно прошел тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, а после Победы посвятил свою жизнь развитию Вооруженных Сил, укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны. Верность присяге и офицерскому долгу, высокие профессиональные и личные качества снискали ему бесспорный авторитет и уважение», — говорится в сообщении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Дмитрий Язов был последним из военачальников, которому было присвоено звание Маршала Советского Союза. Он родился в Омской области. Будучи подростком ушел на фронт. Принимал участие в обороне Ленинграда. Сражался на Балтике. За подвиги награжден орденом Красной Звезды.
После войны отвечал за повышение боеспособности вооруженных сил, а также лично организовывал вывод советских войск сиз Афганистана. С 1987-го по 1991-й занимал пост министра обороны.
В начале февраля Дмитрий Тимофеевич был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени и юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».
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