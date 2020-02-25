Поклонников восхитили эмоции сына Плющенко после победы на соревнованиях

На странице Гном Гномыча в Instagram появилось новое видео, на котором сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко, Александр, слышит объявление о своей победе на Кубке «Ангелы Плющенко».

На записи видно, как Плющенко-старший одевает сына после проката, в это время объявляют результаты, по которым маленький Саша становится победителем соревнований. Семилетний ребенок с радостным криком убегает из кадра.

«Тот случай, когда узнал, что выиграл. Эмоции», — подписан пост.

Поклонники юного чемпиона тут же принялись хвалить своего кумира.

«Поздравляем! Больших и великих побед впереди тебе»

«Вот это неподдельные эмоции»

«Гордость!»

«Ой, ну смешной мальчуган!!!» — восхищались подписчики.

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской пошел по стопам отца — в свои семь лет он профессионально занимается фигурным катанием. В январе маленький Саша отметил день рождения и, как писал 5-tv.ru, поделился с подписчиками видео с праздника. Он показал, какой сюрприз в этот день подготовили его звездные родители.