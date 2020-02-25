Поклонников восхитили эмоции сына Плющенко после победы на соревнованиях
Семилетний Саша порадовал родителей очередным успехом на ледовом поприще.
Фото: Instagram @gnomgnomych
На странице Гном Гномыча в Instagram появилось новое видео, на котором сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко, Александр, слышит объявление о своей победе на Кубке «Ангелы Плющенко».
На записи видно, как Плющенко-старший одевает сына после проката, в это время объявляют результаты, по которым маленький Саша становится победителем соревнований. Семилетний ребенок с радостным криком убегает из кадра.
«Тот случай, когда узнал, что выиграл. Эмоции», — подписан пост.
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Тот случай когда узнал, что выиграл 🔥🔥🔥🔥Эмоции 💣💣💣 video by @anais167
Поклонники юного чемпиона тут же принялись хвалить своего кумира.
«Поздравляем! Больших и великих побед впереди тебе»
«Вот это неподдельные эмоции»
«Гордость!»
«Ой, ну смешной мальчуган!!!» — восхищались подписчики.
Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской пошел по стопам отца — в свои семь лет он профессионально занимается фигурным катанием. В январе маленький Саша отметил день рождения и, как писал 5-tv.ru, поделился с подписчиками видео с праздника. Он показал, какой сюрприз в этот день подготовили его звездные родители.
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