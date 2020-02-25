В Ленобласти вандалы осквернили финский мемориал

В Ленинградской области полиция ищет вандалов, которые осквернили финский мемориал в Приморске.

Плиты залили коричневой краской, а памятник разрисовали. Мемориал новый, расположен у кирхи Святой Марии Магдалины. Его установили в конце прошлого года в память о жителях города, погибших в годы советско-финской и Второй мировой войны.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В администрации Приморска пообещали, что вандалы не уйдут от ответственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об осквернении в Болгарии памятника советскому воину-освободителю.