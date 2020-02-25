В Ленобласти вандалы осквернили финский мемориал

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Памятник жителям города, погибших в годы советско-финской и Второй мировой войны, был установлен недавно.

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Фото, видео: ВКонтакте @vyborg_news, 5-tv.ru

В Ленинградской области полиция ищет вандалов, которые осквернили финский мемориал в Приморске.

Плиты залили коричневой краской, а памятник разрисовали. Мемориал новый, расположен у кирхи Святой Марии Магдалины. Его установили в конце прошлого года в память о жителях города, погибших в годы советско-финской и Второй мировой войны.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В администрации Приморска пообещали, что вандалы не уйдут от ответственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об осквернении в Болгарии памятника советскому воину-освободителю.

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