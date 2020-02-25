Житель Алтая выложил в сети объявление о продаже снега за четыре миллиона рублей

Жители российских городов, где этой зимой не хватает снега, могут купить его в интернете. На одной из крупных торговых онлайн-площадок появилось необычное объявление.

Пользователь разместил снежный пейзаж из Горно-Алтайска и подписал — «продам много снега, самовывоз». Цена зимней сказки довольно высокая — четыре миллиона рублей. Пост очевидно шуточный.

Таким способом местный житель, возможно, решил привлечь внимание к аномальным снегопадам на Алтае. В этом сезоне они почти в три раза побили рекорды последних десятилетий.