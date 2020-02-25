«Ей нужна помощь»: автор хита «За Путина» ответила на хамство Водонаевой

Автор и исполнительница хита «За Путина» Жанна Прохорихина в беседе с URA.RU ответила на хамство Алены Водонаевой, раскритиковавшей ее творчество. Ранее экс-участница проекта «Дом-2» выложила в Instagram пост, где высмеяла песню о президенте России, а тюменскую артистку назвала «Жанной курильщика».

Instagram @alenavodonaeva

Прохорихина призналась: она лично не знакома с Водонаевой. Лишь изредка могла наблюдать за ней по телевизору. Однако не раз слышала о том, что Алена снискала плохую славу за свои грубые высказывания о семьях с маленьким достатком, которых назвала «рожающим быдлом».

«Я считаю, что она заражена гордыней, а это смертный грех. Ей нужна психологическая помощь, потому что она ведет себя неадекватно», — заявила Жанна.

Звезда шоу-бизнеса Алена Водонаева регулярно выкладывает в социальные сети публикации, которые приводят в шок окружающих. Недавно эпатажную даму даже вызвали в отделение полиции за ее пост про аборты. Сама Водонаева не видит ничего плохого в своих высказываниях. Более того, она утверждает, что является гласом народа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, за что депутаты Госдумы предложили оштрафовать Алену Водонаеву.