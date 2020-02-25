Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
Дипломат рассказала, что агрессивные женщины «кричали, пихались и толкались».
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Фото, видео: Facebook /maria.zakharova, ТАСС /Бобылев Сергей
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова опубликовала в Facebook фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ. Инцидент произошел на конференции Совета ООН по правам человека в Женеве.
На размещенных в соцсети снимках продемонстрированы покалеченная нога самой Захаровой и исцарапанная рука ее коллеги. Дипломат рассказала о ситуации подробнее.
«Грузинские журналистки (а это уже мем) в Отделении ООН в Женеве набросились на российскую делегацию. Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед», — поделилась официальный представитель МИД РФ.
По словам Марии Захаровой, грузинские журналистки хотели задать всего-навсего один вопрос: приедет ли министр иностранных дел России Сергей Лавров в Тбилиси?
«Это уже помрачение разума какое-то, так поставить себя в зависимость от приезда или не приезда представителя другой страны. Жалкое зрелище. Нас с коллегой „зацепило“», — сказала Захарова.
Официальный представитель российского МИД отметила, что Сергей Лавров в результате неадекватного поведения грузинских журналисток не пострадал.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Захарова ответила на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17.
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