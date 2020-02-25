Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова опубликовала в Facebook фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ. Инцидент произошел на конференции Совета ООН по правам человека в Женеве.

На размещенных в соцсети снимках продемонстрированы покалеченная нога самой Захаровой и исцарапанная рука ее коллеги. Дипломат рассказала о ситуации подробнее.

«Грузинские журналистки (а это уже мем) в Отделении ООН в Женеве набросились на российскую делегацию. Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед», — поделилась официальный представитель МИД РФ.

По словам Марии Захаровой, грузинские журналистки хотели задать всего-навсего один вопрос: приедет ли министр иностранных дел России Сергей Лавров в Тбилиси?

«Это уже помрачение разума какое-то, так поставить себя в зависимость от приезда или не приезда представителя другой страны. Жалкое зрелище. Нас с коллегой „зацепило“», — сказала Захарова.

Официальный представитель российского МИД отметила, что Сергей Лавров в результате неадекватного поведения грузинских журналисток не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Захарова ответила на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17.