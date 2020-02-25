Жительница Череповца оставила полуторагодовалого сына в торговом центре

Жительница Череповца оставила полуторагодовалого сына в здании торгового центра (ТЦ). Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета по Вологодской области.

Инцидент произошел в День защитника Отечества, 23 февраля. Около девяти часов вечера мать ушла из ТЦ на проспекте Победы, но ребенка с собой не забрала. Через несколько часов малыша нашли сотрудники полиции. Вскоре они выяснили, что женщина в момент ухода находилась в нетрезвом состоянии.

В отношении матери возбудили уголовное дело за оставление малолетнего ребенка в опасности (статья 125 УК РФ). Ей грозит штраф в размере либо до 80 тысяч рублей, либо дохода за полгода. Также жительницу Череповца могут наказать обязательными работами на срок до 350 часов или принудительными работами на срок до одного года. Кроме этого, возможен арест до трех месяцев или лишение свободы на срок до одного года.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также условия жизни и воспитания мальчика в семье. Расследование уголовного дела продолжается.