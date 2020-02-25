Зеленский сравнил себя «с дрессированным псом» на встрече с шахтерами

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед шахтерами, сравнил себя с «дрессированным псом», сообщает РИА Новости. Во вторник, 25 февраля, он принял участие во всеукраинском совещании работников угольной сферы.

«Когда мне ставят задачу, я как дрессированный пес», — сказал украинский лидер.

Зеленский выслушал все просьбы и обращения горняков и пообещал им, что разберется с их проблемами. Он также заявил, что намерен продолжать посещать шахтерские городки на Украине, чтобы вести прямой диалог с представителями этой профессии.

Кроме того, президент Украины поручил до мая погасить всю задолженность по зарплате перед шахтерами, которая составляет около 45 миллионов долларов.

В конце прошлого года шахтеры не раз устраивали забастовки в Киеве и других городах, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. В конце декабря 2019 года стало известно, что средства начали поступать на счета горняков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рейтинг доверия к президенту Зеленскому упал на 27,5%.