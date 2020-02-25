Неизвестный мужчина угрожает прыгнуть с Большого Москворецкого моста в столице
Территория вокруг места происшествия оцеплена. С мужчиной ведут переговоры спасатели.
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Фото, видео: ТАСС/Мастюков Валентин, 5-tv.ru
Неизвестный мужчина угрожает прыгнуть с Большого Москворецкого моста в столице. Территория вокруг места происшествия оцеплена. С мужчиной ведут переговоры спасатели.
Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.
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