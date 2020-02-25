Неизвестный мужчина угрожает прыгнуть с Большого Москворецкого моста в столице

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 202

Территория вокруг места происшествия оцеплена. С мужчиной ведут переговоры спасатели.

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Фото, видео: ТАСС/Мастюков Валентин, 5-tv.ru

Неизвестный мужчина угрожает прыгнуть с Большого Москворецкого моста в столице. Территория вокруг места происшествия оцеплена. С мужчиной ведут переговоры спасатели.

5-tv.ru

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

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