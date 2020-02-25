Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть
Речь идет о выплатах, аналогичных тем, которые были выделены получателям российской нефти из других стран.
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Фото, видео: globallookpress.com / Gazprom, 5-tv.ru
Минск и Москва подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти по магистральному трубопроводу «Дружба» из расчета 15 долларов за баррель. Об этом заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, сообщает «БелТА».
«Речь идет о сумме по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в историю с грязной нефтью, — это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии. Из открытых источников стало известно, что они получили компенсацию в размере 15 долларов на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики», — уточнил он.
По словам Сизова, в настоящее время ведутся переговоры, направленные на установление и подтверждение выплат, которые должны поступить в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода.
В середине апреля 2019 года стало известно о загрязнении хлорорганикой нефти, поставляемой из России по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию. Виновником загрязнения была признана частная российская компания.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Белоруссия потеряла более двух миллиардов долларов из-за «грязной» нефти из РФ.
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