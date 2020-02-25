В Москве сняли мужчину с Большого Москворецкого моста после попытки суицида

Неизвестного мужчину, угрожавшего спрыгнуть с Большого Москворецкого моста в Москве, увезли с места событий полицейские. Как сообщает корреспондент 5-tv.ru, его уговаривала не совершать самоубийство в течение полутора часов находившаяся в этот момент на мосту женщина.

По словам очевидцев, мужчина не выдвигал никаких требований. Причиной его попытки свести счеты с жизнью, по предварительным данным, стали неприятности в семье. Снять мужчину с моста удалось, только когда к нему приехала женщина, вероятнее всего, супруга.

«Подъехала женщина в сером пальто, и тогда он перелез ограждение и сел в патрульную машину», — рассказал очевидец.

Сейчас с мужчиной работают медики и психологи. Движение по Большому Москворецкому мосту восстановлено. Как сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, спасением мужчины занималась не только неравнодушная горожанка, но и специальные службы. На месте происшествия дежурили сотрудники МЧС и спасатели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Ленобласти свел счеты с жизнью из-за долгов по кредитам.