Биржевые индексы США упали из-за коронавируса

Вспышка коронавируса и связанные с ней карантинные меры представляют серьезную опасность для экономики всего мира. Биржи Европы демонстрируют падение, индексы на минимальном за три года уровне, в «красной зоне» закрылись американские биржи. Фондовые индексы упали более чем на три процента. Негативную динамику задают и азиатские рынки. Биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи открылись в минусе. Снизились цены на нефть — на четыре процента — все это на фоне опасений инвесторов по поводу возможного сокращения спроса на черное золото. Не избежал потрясений и рубль. После длинных выходных — потерял больше двух процентов к основным валютам. Впервые с октября прошлого года доллар преодолел отметку в 65 рублей, курс евро поднялся выше 71 рубля.

«Коронавирус увеличивает спрос на те валюты, на валюты тех стран, которые меньше страдают из-за потенциального спада деловой активности в Китае. Это, в частности, США и Евросоюз», — рассказал профессор департамента экономики НИУ ВШЭ Александр Скоробогатов.

Панические настроения на рынках заставили инвесторов повернуться в сторону более стабильных активов. Защитным инструментом стало золото. Цена на драгоценный металл обновила максимум за последние семь лет.

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