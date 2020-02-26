Биржевые индексы США упали из-за коронавируса

Эфирная новость 16

Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая. Ранее упали азиатские и европейские торговые площадки.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Stocktake, 5-tv.ru

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае

Вспышка коронавируса и связанные с ней карантинные меры представляют серьезную опасность для экономики всего мира. Биржи Европы демонстрируют падение, индексы на минимальном за три года уровне, в «красной зоне» закрылись американские биржи. Фондовые индексы упали более чем на три процента. Негативную динамику задают и азиатские рынки. Биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи открылись в минусе. Снизились цены на нефть — на четыре процента — все это на фоне опасений инвесторов по поводу возможного сокращения спроса на черное золото. Не избежал потрясений и рубль. После длинных выходных — потерял больше двух процентов к основным валютам. Впервые с октября прошлого года доллар преодолел отметку в 65 рублей, курс евро поднялся выше 71 рубля.

«Коронавирус увеличивает спрос на те валюты, на валюты тех стран, которые меньше страдают из-за потенциального спада деловой активности в Китае. Это, в частности, США и Евросоюз», — рассказал профессор департамента экономики НИУ ВШЭ Александр Скоробогатов.

Панические настроения на рынках заставили инвесторов повернуться в сторону более стабильных активов. Защитным инструментом стало золото. Цена на драгоценный металл обновила максимум за последние семь лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ФАС проверит обоснованность повышения цен на медицинские маски и продукты.

-4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
64.92
0.62 70.46
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...