ФАС проверит обоснованность повышения цен на медицинские маски и продукты

С теми, кто пытается спекулировать на китайской эпидемии, будет бороться Федеральная антимонопольная служба. В Петербурге проверят аптеки после того, как на фоне новостей о вспышке короновируса, цены на медицинские маски подскочили в несколько раз.

А на Дальнем Востоке пристальное внимание уделят стоимости овощей и фруктов, ведь значительная часть поставок шла из Китая. Из-за закрытия границы заговорили о дефиците. Но после проверки грузовики с товарами снова стали пропускать. По словам специалистов, вне организма человека вирус живет всего несколько минут, поэтому нет необходимости вводить запрет на поставки. Однако многие продавцы уже переписали ценники. ФАС открывает «горячую линию», куда жители региона смогут обратиться с жалобами на спекулянтов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин на совещании с новым правительством в Кремле предложил отнимать лицензии у аптечных сетей, которые решили нажиться на коронавирусе.