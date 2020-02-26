Глава Северной Осетии обсудил с Владимиром Путиным развитие региона
Президент РФ провел рабочую встречу с Вячеславом Битаровым.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Дружинин, 5-tv.ru
В феврале в Северной Осетии запустили крупнейшую гидроэлектростанцию, а к концу года появится стратегически важная трасса с прямым сообщением Моздок — Владикавказ. Глава республики Вячеслав Битаров выступил с докладом у президента. Рассказал, в том числе, как реанимируют долгострои. Горнолыжный курорт в Мамисонском ущелье, к примеру.
«Уже выделены средства, миллиард сто миллионов, на начало реализации этого проекта. Это более трех тысяч рабочих мест, налоговые отчисления и, конечно, туристическая привлекательность нашей республики», — заявил глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров.
В республике активно реализуются нацпроекты. Строятся больницы, детские сады. Глава Северной Осетии также заверил, что всех школьников младших классов с 1 сентября смогут обеспечить горячим бесплатным питанием.
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