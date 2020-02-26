Где и когда похоронят экс-президента Египта Хосни Мубарака

В Египте объявлен трехдневный траур в связи со смертью бывшего президента страны Хосни Мубарака. Он скончался после длительной болезни в возрасте 91 года. Мубарак был у власти 30 лет и подал в отставку в 2011-м — после волны массовых демонстраций. Около шести лет он провел в тюрьме — в это время шли разбирательства по уголовным делам о коррупции и гибели митингующих. Последние три года жизни оправданный и освобожденный Мубарак провел с семьей на своей столичной вилле. Экс-президента похоронят 26 февраля в фамильном склепе на кладбище в Каире.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, чем известен скончавшийся экс-президент Египта Хосни Мубарак.