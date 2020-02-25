Видео: Максим Виторган попытался разобраться с ультрамодной шапкой

Актер театра и кино Максим Виторган позабавил поклонников новым роликом в сторис на своей странице в Instagram. Знаменитость приобрел модную шапку, однако, как ее правильно носить, стал разбираться прямо на ходу. На кадрах актер пытается натянуть аксессуар на голову так, чтобы он выглядел презентабельно, однако удается ему это с трудом.

«А какие-нибудь нормальные шапки для улицы существуют?» — поинтересовался Максим.

Instagram @mvitorgan

Несколько недель назад Виторган пошутил над экс-супругой Ксенией Собчак за губки «уточкой». Телеведущая ехала в машине и двигала головой в такт под хит 90-х, снимая это на камеру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нинидзе рассказала, как изменила отношение ко Дню всех влюбленных после встречи с Виторганом.