«Вы больные, девочки»: Лавров ответил грузинским журналисткам

Министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал грузинских журналисток за неуместное поведение. На опубликованных в YouTube кадрах, видно, как журналистки телеканалов Imedi и 1TVGe, толкаясь и перебивая друг друга, пытаются задать главе российского МИД вопрос.

«Вы чем-то… Вы больные, девочки», — ответил им Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала, что грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве. Они интересовались, приедет ли Лавров в Тбилиси в мае на совещание комитета министров Совета Европы. Поведение девушек Захарова назвала «жалким зрелищем». В своей публикации в Facebook Захарова прикрепила фотографии, на которых видно, что грузинские журналистки нанесли легкие царапины некоторым членам российской делегации.