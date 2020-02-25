«Вы больные, девочки»: Лавров ответил грузинским журналисткам
Глава российского МИД отреагировал на неприличное поведение репортеров.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал грузинских журналисток за неуместное поведение. На опубликованных в YouTube кадрах, видно, как журналистки телеканалов Imedi и 1TVGe, толкаясь и перебивая друг друга, пытаются задать главе российского МИД вопрос.
«Вы чем-то… Вы больные, девочки», — ответил им Лавров.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала, что грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве. Они интересовались, приедет ли Лавров в Тбилиси в мае на совещание комитета министров Совета Европы. Поведение девушек Захарова назвала «жалким зрелищем». В своей публикации в Facebook Захарова прикрепила фотографии, на которых видно, что грузинские журналистки нанесли легкие царапины некоторым членам российской делегации.
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