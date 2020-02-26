Мартынов день или Лакомка: что можно и категорически нельзя делать 26 февраля
Главное сегодня — меньше болтать и больше делать.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © West Coast Surfer
Третий день Масленичной недели традиционно называется Лакомкой. Однако русская православная церковь 26 февраля также празднует и Мартынов день или Светлый день. Назван он так в честь великомученика Мартиниана Палестинского.
По сказаниям, главная традиция этого дня — уборка. Разобраться следует как в жилище, так и в самом себе. Говорят, самое важное сегодня — очистить голову от дурных мыслей, не думать ни о чем плохом.
Что можно и нельзя делать 26 февраля?
Во-первых, считается, что в этот день следует хорошенько поработать. Тот, кто будет трудолюбив, заслужит награду. Ленивых же ждет суровое наказание.
Во-вторых, в Мартынов день необходимо поставить свечи за упокой душ умерших родственников. На кладбище следует нести хлеб и вино.
В-третьих, женщинам любого возраста запрещено заниматься рукоделием. По приданию, кто ослушается — ослепнет навсегда. Лучше — сделать ритуал на восстановление зрения: выйти в полночь на улицу, попросить звезды, чтобы ярче светили, вытереть глаза руками и с опущенной головой возвращаться домой.
В-четвертых, на Лакомку предки всегда собирались на посиделки. Взрослые учили молодых как вести себя с окружающими, давали советы по ведению дома, рассказывали, как решать конфликтные ситуации. Пренебрегать традицией в этот день нельзя.
В-пятых, сегодня нельзя ругаться и планировать большие покупки. Крупных денежных трат лучше избежать, чтобы не сидеть с пустым кошельком весь год.
Приметы на Лакомку
Если в этот день морозная погода — лето будет засушливым;
Если кошка часто чихает — к резкому похолоданию;
Если снег начал таять — весна наступила.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что можно и нельзя делать в Ретроградный Меркурий — с 17 февраля по 10 марта.
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