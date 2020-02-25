«Ждем малейшей надежды»: местная жительница о детях, унесенных в Черное море

Уже несколько часов сотрудники МЧС ведут поисково-спасательную операцию в береговой зоне в поселке Лазаревское. Там около семи вечера в Черное море унесло двоих детей. Предварительно, несовершеннолетние хотели перейти реку, и в результате их унесло волной. Личности пропавших пока не установлены.

На помощь спасателям пришли волонтеры и неравнодушные местные жители. Одна из них — Светлана — в интервью 5-tv.ru рассказала, что узнала о трагедии из социальных сетей и тут же пришла к берегу. Находиться дома, зная, что в воде находятся двое беспомощных ребят, она не смогла.

«Пришли сюда ходить у берега, также смотреть с фонариками, но, к сожалению, это невозможно, так как берег полностью смывает. Дошли до места трагедии, просто ждем, ждем малейшей надежды, хоть какой-то информации», — поделилась женщина.

Как сообщили в МЧС, в настоящее время на море наблюдается шторм четырех-пяти баллов, поэтому поиск в открытом море невозможен. С наступлением светлого времени суток спланировано применение авиации МЧС России для проведения поисково-спасательных работ на акватории.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента трагедии в поселке Лазаревское. Также очевидица в подробностях рассказала, как на ее глазах детей унесло в море.