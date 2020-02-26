🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 февраля, растущая Луна в знаке Овнов покровительствует всем креативным людям. Это время идеально подойдет для создания стихотворных произведений, написания картин, построения планов. Всякого рода сделки и соглашения лучше, напротив, не заключать.

♈ Овен

Овны, вы не должны говорить людям, что делать. Они не нуждаются в ваших советах. Гораздо важнее для окружающих чувствовать вашу заботу и любовь, а еще лучше — вместе провести вечер за чашечкой горячего чая или кофе. Хватит всем надоедать своими наставлениями. Научитесь слушать и слышать своих знакомых. Помните, во взаимопонимании нуждаются не только ваши приятели, но и малознакомые люди. Почему бы не поблагодарить продавца в магазине или не подать руку прохожему на улице?

Космический совет: научитесь быть добрее и внимательнее к другим.

♉ Телец

Тельцы, найдите сегодня время, чтобы проанализировать свое отношение к выполняемой работе. Вы там, где вы всегда хотели быть? Чувствуете ли вы себя достаточно мотивированным, когда просыпаетесь каждый день и идете в одно и то же место? Звезды просят вас направить свою энергию туда, к чему лежит душа. Только так вы сможете обрести в одно мгновение любовь, успех и финансовый достаток.

Космический совет: занимайтесь тем, к чему у вас есть предрасположенность.

♊ Близнецы

Близнецы, запомните: ваша идея останется нереализованной до тех пор, пока вы не потрудитесь сделать что-то для ее воплощения. Сегодня звезды советуют вам проявлять инициативу. Хватит лежать на диване и плевать в потолок, мечтая о прекрасном будущем. Вы должны подготовить почву для позитивных перемен. Для этого возьмите в руки ежедневник и составьте план действий на ближайшие несколько дней.

Космический совет: начните усердно трудиться.

♋ Рак

Раки, в одном человеке не может быть сосредоточен весь ваш мир. Точно так же как вы не можете стать всем для своего партнера. Если вы ощущаете взаимозависимость со своим возлюбленным, то из таких отношений непременно нужно бежать. Каждому из нас необходимо личное пространство, иначе мы можем просто «задохнуться» и внезапно потерять все чувства к тому, в ком видели смысл жизни.

Космический совет: возьмите паузу в отношениях.

♌ Лев

Львы, запомните: мы не всегда получаем то, что хотим. Так устроен мир. Но в наших руках сделать так, чтобы мы были счастливы. Для этого необходимо взглянуть на ситуацию по другим углом. Зачем жаловаться на судьбу, если можно ее благодарить? Вселенная вас проверяет. Извлекайте уроки из всех неудач и двигайтесь с высоко поднятой головой дальше.

Космический совет: перестаньте корить себя за ошибки.

♍ Дева

Девы, растущая луна сулит магический успех в сфере карьеры и образования. Интуиция вам подсказывает, что вы продвинетесь по карьерной лестнице и свернете горы, несмотря ни на что. Действуйте, Девы! Войдите в режим работы нон-стоп и убедитесь, что в ближайшее время вы обретете то, о чем мечтали. Для некоторых из вас это может быть идеальное время начала нового бизнеса или инвестирования в собственный проект. Однако не спешите поспешно заключать сделки. Доверьтесь мудрому наставнику.

Космический совет: уделите время работе и учебе.

♎ Весы

Весы, потеря может быть не всегда физической. Иногда это происходит на ментальном или эмоциональном уровне. Вам знакомо чувство внутреннего опустошения? Если да, то исправить это в ваших силах. Все, что мы испытываем, является результатом нашего выбора. Подумайте, что мешает вам чувствовать себя удовлетворенными и разберитесь в себе.

Космический совет: займитесь самоанализом.

♏ Скорпион

Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию». Сегодня вам, Скорпионы, необходимо вернуть свое детское восприятие действительности, много фантазировать и выйти за пределы своих собственных ограничений. Если вам удастся посмотреть на реальность глазами ребенка, вы сумеете почувствовать себя счастливым и абстрагироваться от всех проблем.

Космический совет: наденьте «розовые очки».

♐ Стрелец

Стрельцы, найдите минутку, чтобы рассмотреть, что вы кладете на тарелку. Речь идет не только о поддержании сбалансированной диеты. Важно не просто учитывать количество белков, жиров и углеводов. Пришло время пересмотреть свой рацион и отказаться от животных жиров. Принятие растительной диеты сопровождается огромным набором преимуществ таких как увеличение энергии, сосредоточенности и внимательности. Задумайтесь.

Космический совет: подходите осознанно к выбору блюд.

♑ Козерог

Козероги, как давно вы ходили на свидание? Когда вы в последний раз испытывали влюбленность, причем такую, от которой бросает то в дрожь, то в жар? Вы считаете, что с годами чувства проходят? Это не так. Все зависит от вашего мировосприятия и от людей, которые находятся рядом с вами. Если вы встретили «своего человека», он никогда не уйдет, да и вы сами ему не позволите.

Космический совет: отправляйтесь на романтическое свидание.

♒ Водолей

«Ваша задача не в том, чтобы что-то произошло, для всего этого есть универсальные силы. Ваша работа — просто определить, чего вы хочтите» — пусть эти слова древнейшего китайского мудреца станут вашей мантрой на сегодня, Водолеи. Разберитесь со своими внутренними желаниями. Подумайте: вы живете так, потому что хотите этого сами, или этого кто-то желает за спиной у вас?

Космический совет: научитесь делать то, чего по-настоящему хочется.

♊ Рыбы

Возможно, вы находитесь не там, где представляли, но именно там, где вам нужно. Поверьте, вами управляет Вселенная. Она устраняет все препятствия на вашем пути. Перестаньте контролировать события. Если вы дадите себе разрешение плыть по течению, вы попадете туда, куда вам нужно. «Движение в потоке — это ответ на сигналы Вселенной. Когда вы плывете по течению, вы занимаетесь серфингом жизненной силы», — утверждали индийские монахи.

Космический совет: прекратите сопротивляться воле судьбы.

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