Ирина Безрукова замуровала дверь в квартиру сына после его смерти

Российская актриса театра и кино Ирина Безрукова тяжело пережила смерть единственного сына. Андрей Ливанов ушел из жизни около пяти лет назад. Его тело нашли в ванной. Как удалось выяснить в результате многочисленных экспертиз, молодой человек поскользнулся и ударился головой о плитку.

Наследник звезды жил рядом с матерью — прямо в соседней квартире. После того, как его не стало, Безруковой было тяжело возвращаться домой, однако она не решилась менять место жительства. Вместо этого Ирина провела в квартире капитальный ремонт. Квартиру Ливанова и квартиру самой Безруковой объединили в одно помещение, а дверь замуровали. Теперь на ее месте ровная стена, на которой висит картина.

«Андрей, сын, жил в 96-й, Ира с Сережей — через стенку, в 97-й. А теперь в жилье сына из предбанника не попасть: там, где была дверь — все замуровали, ровная стена. Ирочка туда картину повесила: пейзаж с водопадом. Так и живет одна в апартаментах, личную жизнь не устроила. Часто за границу выезжает, вот и сейчас ее нет». — цитирует KP.RU консьержку в подъезде артистка.

Ирина и Сергей Безруковы развелись в 2015 году. Сейчас актер состоит в браке с режиссером Анной Матисон, а Ирина пока не встретила свою вторую половинку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Безрукова впечатлила фанатов новым образом.