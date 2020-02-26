США продолжают не выдавать визы представителям РФ для участия в работе ООН

США продолжают отказывать в выдаче виз представителям РФ для участия в мероприятиях ООН, а также для работы в российском постпредстве при организации. Об этой проблеме заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин

«Кризис невыдачи виз представителям государств-членов нарастает», — отметил он на заседании комитета всемирной организации по отношениям с принимающей стороной, то есть США.

По словам Кузьмина, американские власти не только не выдают визы гражданам РФ, которые должны стать сотрудниками миссии, но и отказываются продлевать их работающим в ООН дипломатам, пишет ТАСС.

Подобная политика Соединенных Штатов распространяется и на другие страны, подчеркнул зампостпреда России при ООН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в начале декабря делегация Федерального казначейства РФ не смогла получить американские визы.