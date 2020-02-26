Личности свидетелей по делу о крушении малайзийского Воеing на Донбассе будут засекречены

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне. Об этом сообщают СМИ Нидерландов. По данным журналистов, в списке 13 имен. Вероятно, среди них — свидетель, о котором накануне заявлял голландский прокурор Фред Вестербеке. Якобы этот человек своими глазами видел, как по самолету была выпущена российская ракета. В МИДе РФ эти данные назвали «балаганом», не имеющим ничего общего с реальностью.

Boeing 777 Малазийских авиалиний потерпел крушение на Донбассе в июле 2014-го. На борту были 298 человек — они все погибли. Для выяснения причин катастрофы была создана Совместная следственная группа, состоящая из представителей Малайзии, Бельгии, Австралии, Нидерландов и Украины. Их выводы Москва неоднократно ставила под сомнение, так никакими доказательствами они, как правило, не подкрепляются. При этом, мнение российских специалистов в расследовании не учитывается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Россия готова предоставить Нидерландам данные по крушению самолета рейса MH17.