Хамство школьников предложили пресекать штрафами для родителей

Российских учителей хотят защитить от хамства учеников. С такой инициативой выступает профсоюз педагогов. За оскорбление учителя предлагают штрафовать родителей школьников. Причем по повышенным тарифам, так чтобы работник образовательного учреждения в КОАПе был наравне с врачами и полицейскими. Попытка привлечь родителей к ответственности за плохое воспитание уже не первая, но вернуться к ней вынуждают последние скандальные случаи на уроках. Кадры школьных конфликтов изучил корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в сети появилась запись, на которой старшеклассник бьет в лицо учительницу в школе под Псковом.