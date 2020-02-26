Хамство школьников предложили пресекать штрафами для родителей
Общероссийский профсоюз педагогов предложил внести в закон поправки, согласно которым родители будут выплачивать штраф за своих детей, оскорбивших учителя.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Michaela Begsteiger, 5-tv.ru
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