Хамство школьников предложили пресекать штрафами для родителей

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Общероссийский профсоюз педагогов предложил внести в закон поправки, согласно которым родители будут выплачивать штраф за своих детей, оскорбивших учителя.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Michaela Begsteiger, 5-tv.ru

Российских учителей хотят защитить от хамства учеников. С такой инициативой выступает профсоюз педагогов. За оскорбление учителя предлагают штрафовать родителей школьников. Причем по повышенным тарифам, так чтобы работник образовательного учреждения в КОАПе был наравне с врачами и полицейскими. Попытка привлечь родителей к ответственности за плохое воспитание уже не первая, но вернуться к ней вынуждают последние скандальные случаи на уроках. Кадры школьных конфликтов изучил корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в сети появилась запись, на которой старшеклассник бьет в лицо учительницу в школе под Псковом.

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