Видео: Старшеклассник бьет в лицо учительницу в школе под Псковом
Конфликт между педагогом и учеником произошел в Лавровской гимназии в Печорском районе.
Закрыть
Смотрите также:
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; Вконтакте @id270303137
Старшеклассник ударил в лицо учительницу во время конфликта в Лавровской гимназии в Печорском районе Псковской области. По свидетельствам пользователей социальной сети «ВКонтакте», школьник незадолго до инцидента «донимал» педагога.
На кадрах, опубликованных в сети, видно, как юнец развязно ведет себя в присутствии учителя и балуется зажигалкой. В определенный момент женщина не выдерживает и выдергивает из-под парня стул. Старшеклассник падает на пол, после чего вскакивает и, сделав пару замахов, бьет учительницу по лицу. Педагог падает, потеряв равновесие. Стоит отметить, что все происходит под одобрительные возгласы других учеников.
Приятель подростка рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», что родители парня не занимались его воспитанием и злоупотребляли алкоголем. Несмотря на это, знакомый считает «героя» видеоролика неплохим человеком.
«Знаю, что родители выпивать любят. Воспитанием они явно особо не занимались, но на самом деле… Человек неплохой. Не считаю его вспыльчивым», — отметил собеседник.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что девятиклассник напал с молотком на учительницу в Екатеринбурге.
Нашли ошибку?