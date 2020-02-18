Видео: Старшеклассник бьет в лицо учительницу в школе под Псковом

Старшеклассник ударил в лицо учительницу во время конфликта в Лавровской гимназии в Печорском районе Псковской области. По свидетельствам пользователей социальной сети «ВКонтакте», школьник незадолго до инцидента «донимал» педагога.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как юнец развязно ведет себя в присутствии учителя и балуется зажигалкой. В определенный момент женщина не выдерживает и выдергивает из-под парня стул. Старшеклассник падает на пол, после чего вскакивает и, сделав пару замахов, бьет учительницу по лицу. Педагог падает, потеряв равновесие. Стоит отметить, что все происходит под одобрительные возгласы других учеников.

Приятель подростка рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», что родители парня не занимались его воспитанием и злоупотребляли алкоголем. Несмотря на это, знакомый считает «героя» видеоролика неплохим человеком.

«Знаю, что родители выпивать любят. Воспитанием они явно особо не занимались, но на самом деле… Человек неплохой. Не считаю его вспыльчивым», — отметил собеседник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девятиклассник напал с молотком на учительницу в Екатеринбурге.