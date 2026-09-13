Письмо несчастья: мошенники придумали схему с налоговыми декларациями

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 17 0

Сенатор предупредил о новой уловке с фишинговой копией сайта ФНС.

Мошенники рассылают налоговые декларации — что делать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Мошенники придумали схему с письмами о налоговой декларации

Мошенники начали обманывать россиян, рассылая бумажные письма о корректировке налоговой декларации, а затем электронные уведомления со ссылкой на поддельный сайт налоговой. Об этом сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

«Один из новых возможных сценариев начинается с бумажного письма о необходимости скорректировать налоговую декларацию или предоставить документы, подтверждающие расходы», — сказал Шейкин.

Затем, по словам Шейкина, на электронную почту могут начать приходить ссылки с «извещениями». Сенатор отметил, что такая ссылка может вести на копию официального сервиса, где человеку предложат авторизоваться. По его словам, если жертва введет логин, пароль или другие сведения, они окажутся у мошенников.

«Имя отправителя, логотип ведомства и официальный стиль письма сами по себе не подтверждают его подлинность», — предупредил политик, отметив, что всегда безопаснее самостоятельно зайти на сайт и проверить, действительно ли там обозначился какой-то новый документ.

Шейкин добавил, что информацию о налоговой задолженности можно дополнительно проверить на Госуслугах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в пресс-службе МВД России предупредили о новой схеме мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Злоумышленники создают поддельные фотографии и видео, чтобы вымогать у жертв деньги за удаление компромата. По данным ведомства, для генерации дипфейков преступники берут реальные снимки, загружают их в нейросеть и получают изображения или короткие ролики, порочащие репутацию человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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