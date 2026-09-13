Армия России пресекла прорыв противника из окружения в Харьковской области
Бои шли в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино.
Фото: © РИА Новости
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В районах населенных пунктов Слизнево и Гогино Харьковской области пресечены попытки противника прорваться из кольца окружения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, силы противника пытались выйти из окружения, однако эти действия были сорваны. Речь идет о двух указанных населенных пунктах.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 12 сентября украинские силы ПВО не смогли перехватить ни одной российской ракеты. Ранее Министерство обороны РФ информировало о серии групповых ударов высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования по металлургическим заводам в Запорожье, Кривом Роге и Днепропетровске. В результате были поражены предприятия, выпускавшие продукцию для нужд ВСУ. Ни одну из российских ракет украинская ПВО сбить не смогла.
В сводке Генштаба ВСУ отмечается, что подобная ситуация наблюдается не впервые. В связи с этим киевское руководство неоднократно обращалось к союзникам с просьбой о поставках более современных систем.
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