Армия России пресекла прорыв противника из окружения в Харьковской области

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 29 0

Бои шли в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино.

Прорыв из окружения пресекли в Харьковской области

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

В районах населенных пунктов Слизнево и Гогино Харьковской области пресечены попытки противника прорваться из кольца окружения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, силы противника пытались выйти из окружения, однако эти действия были сорваны. Речь идет о двух указанных населенных пунктах.

Группировка «Север» продолжает «сжимать котел» и расширять внешнюю зону контроля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 12 сентября украинские силы ПВО не смогли перехватить ни одной российской ракеты. Ранее Министерство обороны РФ информировало о серии групповых ударов высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования по металлургическим заводам в Запорожье, Кривом Роге и Днепропетровске. В результате были поражены предприятия, выпускавшие продукцию для нужд ВСУ. Ни одну из российских ракет украинская ПВО сбить не смогла.

В сводке Генштаба ВСУ отмечается, что подобная ситуация наблюдается не впервые. В связи с этим киевское руководство неоднократно обращалось к союзникам с просьбой о поставках более современных систем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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