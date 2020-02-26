Посольство РФ в США направило ноту протеста после перевода Бута в спецблок
По мнению российских дипломатов, для нашего соотечественника — это слишком жесткие меры.
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Фото, видео: Twitter @RussiansForward, 5-tv.ru
Ноту протеста направило российское посольство властям США по поводу перевода Виктора Бута в спецблок тюрьмы штата Иллинойс.
Там, как правило содержат особо опасных преступников — например, террористов. По мнению российских дипломатов, для нашего соотечественника — это слишком жесткие меры.
Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008-м году и экстрадирован в Штаты. Там его осудили за то, что якобы он планировал убийства американцев, финансировал боевиков и незаконно продавал ракеты «земля — воздух». Предполагалось, что в начале этого года за хорошее поведение россиянина переведут в исправительное учреждение с более мягкими условиями. Но, в итоге, эти ожидания не оправдались.
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