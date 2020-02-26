Высокая прибыль и пустые обещания: Лунный гороскоп на 26 февраля

Лунные сутки 26 февраля для большинства людей станут максимально благоприятными. Астрологи уверяют — любой проект, начатый сегодня, подарит его исполнителю полное удовлетворение и обязательно будет доведен до конца. Считается, что девочки, рожденные в этот день, в будущем принесут семье богатство и изобилие.

26 февраля люди очень нуждаются в общении с другими. Вот только полученную от окружающих информацию стоит фильтровать. Не нужно доверять всему сказанному на 100%. И не стоит верить обещаниям, которые вам дадут в этот день. Не берите ничего на веру.

Луна сегодня обещает денежный поток, который так и потечет в ваш карман. Однако стоит быть аккуратнее со своими «кровными». Не рекомендуется давать деньги в долг. Астрологи советуют тщательно следить за проведением банковских или иных операций с денежными средствами.

В этот день лучше всего поменьше разговаривать и побольше размышлять. Если вас внезапно озарит гениальная идея, держите ее при себе. Завистники захотят выдать ваши мысли за свои.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и категорически нельзя делать 26 февраля.