Меня держали взаперти и накачивали наркотиками: певица Даффи впервые назвала причину ухода со сцены

Британская поп-исполнительница 35-летняя Эйми Энн Даффи поделилась в Instagram подробностями страшного похищения, жертвой которого она стала несколько лет назад. Из-за чудовищного происшествия артистка на долгое время вынуждена была покинуть сцену.

«Многим интересно, куда я пропала и почему. Правда в том, что меня насиловали, накачивали наркотиками и держали взаперти несколько дней. Конечно, я выжила», — написала певица в микроблоге.

Instagram @duffy

Даффи отметила, что сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Однако восстановление после такого тяжелого опыта заняло много времени. Исполнительница рассказала, что на протяжении десяти лет она «пыталась снова увидеть свет внутри себя». По словам знаменитости, она не могла выйти на сцену, потому что не хотела, чтобы фанаты видели ее в таком состоянии.

«Вы удивляетесь, почему я не использовала свой голос, чтобы выразить свою боль? Я не хотела показывать миру грусть в моих глазах. Я спросила себя, как я могу петь от сердца, если оно сломано?» — поделилась звезда.

Британская певица добавила, что признаться во всем общественности еще в прошлом году ее уговорил один журналист. Однако только теперь звезда окончательно решила поделиться своей трагической историей с фанатами. В течение некоторого времени в сети появится ее полное большеформатное интервью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезду сериала «Возвращение Мухтара» изнасиловали в студенческие годы.