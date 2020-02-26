«Его все достало»: Ульяновские школьники о пырнувшем ножом учителя подростке

Учащиеся ульяновской школы в Заволжском районе, где восьмиклассник утром 26 февраля напал с ножом на преподавателя алгебры, рассказали в беседе с 5-tv.ru, что подросток незадолго до нападения выражал намерение свести счеты с жизнью.

Школьники, говоря об инциденте, отмечают, что 15-летний ученик принес кухонный нож с собой и посреди урока подошел с ним к учителю.

«Он подошел, взял нож кухонный и пырнул математичку. Он с собой в школу его (нож — Прим.ред.) пронес. Зашел посередине урока, подошел к учительнице. Она его спросила: „Что случилось?“. Он сказал, что его все достало… Общество… Что хочет умереть… И пырнул за этим учительницу», — говорят ученики школы.

Ребята предположили, что парня могло вывести из себя якобы занижение оценок педагогом. По словам учеников, подросток всегда характеризовался как примерный ученик.

«Оценки занижала может быть… Он был примерным учеником. Одноклассники говорят, что был хорошим мальчиком, общительным. После этого поступка, мне кажется, он упал в глазах одноклассников. Вроде бы из благополучной семьи…», — сказали ребята.

Школьники подчеркнули, что в учебном заведении никто не следит за безопасностью. Купленные металлодетекторы были установлены, но впоследствии их убрали.

«Покупали металлодетекторы, но их поставили, они не работали. В итоге их убрали вообще куда-то…», — говорят школьники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хамство школьников предложили пресекать штрафами для родителей. Общероссийский профсоюз педагогов предложил внести в закон поправки, согласно которым родители будут выплачивать штраф за своих детей, оскорбивших учителя.