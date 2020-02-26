«Тимати идет отцовство!» — Рэпер умилительно развлек сына
Анастасия Решетова показала, что ее возлюбленный играет с наследником.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Трогательными кадрами с Тимати и совместным сыном поделилась Анастасия Решетова. 24-летняя мама выложила в Instagram снимки, на которых репер играет с наследником. Звезда держит четырехмесячного Ратмира на руках под потолком. Мальчик не боится высоты и смеется от радости.
«С папочкой чувствую себя суперменом!» — прокомментировала фото Решетова.
Умиленные поклонники осыпали семейство комплиментами и пожеланиями. При этом одна часть фолловеров отметила, что малыш больше похож на маму. Другие же решили, что в его лице больше отцовских черт.
«Как приятно смотреть такие фото! Тимати прекрасный отец!»
«Невозможно не улыбнуться при взгляде на эти фотографии! Идиллия!»
«Настя, он очень похож на вас! Проскальзывает мимика Тимура, но в целом черты ваши»;
«Нет, папина копия, добра вам!»
«Тимати так идет отцовство, супер!» — отметили фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Решетова опубликовала милое фото с Тимати и малышом.
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