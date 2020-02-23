«Я и мои защитники»: Решетова опубликовала милое фото с Тимати и малышом

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Мия Субботина
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Модель порадовала поклонников снимками с возлюбленным и маленьким сыном.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова выложила семейное фото на своей странице в Instagram. На руках модели сидит четырехмесячный сын Ратмир, а позади них стоит музыкант и делает снимок. Трогательные фотографии девушка посвятила Дню защитника Отечества.

«Я и мои защитники. С праздником всех настоящих Мужчин! Без вас мы никуда», — написала звезда.

Фанаты пришли в восторг от таких милых снимков. Им крайне редко удается видеть совместные фотографии Анастасии и Тимура Юнусова. 

Instagram @volkonskaya.reshetova

«Счастливые такие»;

«На этих фото малыш ваша копия»;

«Какие прекрасные у вас защитники»;

«Сын — ваша точная копия, Настя»;

«С праздником Ваших мужчин и всегда быть такими счастливыми», — написали фолловеры.

Отношения Тимати и Анастасии Решетовой начались в 2015 году. 16 октября 2019 года родила сына Ратмира.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Решетова показала разъяренного кота Тимати.

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