«Я и мои защитники»: Решетова опубликовала милое фото с Тимати и малышом
Модель порадовала поклонников снимками с возлюбленным и маленьким сыном.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова выложила семейное фото на своей странице в Instagram. На руках модели сидит четырехмесячный сын Ратмир, а позади них стоит музыкант и делает снимок. Трогательные фотографии девушка посвятила Дню защитника Отечества.
«Я и мои защитники. С праздником всех настоящих Мужчин! Без вас мы никуда», — написала звезда.
Фанаты пришли в восторг от таких милых снимков. Им крайне редко удается видеть совместные фотографии Анастасии и Тимура Юнусова.
«Счастливые такие»;
«На этих фото малыш ваша копия»;
«Какие прекрасные у вас защитники»;
«Сын — ваша точная копия, Настя»;
«С праздником Ваших мужчин и всегда быть такими счастливыми», — написали фолловеры.
Отношения Тимати и Анастасии Решетовой начались в 2015 году. 16 октября 2019 года родила сына Ратмира.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Решетова показала разъяренного кота Тимати.
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