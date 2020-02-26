Мишустин разрешил военным сбивать гражданские самолеты за нарушение границы РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российские Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие границу России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фактически председатель правительства утвердил новые правила применения оружия при охране российской границы в воздушном пространстве в случае ее нарушения гражданскими или военными самолетами.

«При отказе судами-нарушителями выполнять подаваемые радиокоманды и (или) визуальные сигналы на выполнение посадки или отказе подчиняться без объяснения причин оружие и боевая техника дежурных сил применяются <…> при наличии сведений об отсутствии на борту судна-нарушителя пассажиров», — говорится в постановлении.

Кроме этого, документ разрешает сбивать угнанные российские воздушные суда без заложников, которые отказываются заходить на посадку, и военные самолеты, которые отказываются реагировать на подаваемые им сигналы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные самолеты США десять часов вели разведку у черноморских границ России.