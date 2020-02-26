Эксклюзивное видео из квартиры Волочковой, которую она сдает за полмиллиона рублей
Жилье известной балерины в Петербурге изнутри отделано по-барски: все в сусальном золоте и лепнине.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru
Анастасия Волочкова решила сдать свою четырехкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге в аренду за полмиллиона рублей в месяц. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео из роскошного жилья российской балерины.
На кадрах видно, что квартира оформлена по-барски: она украшена сусальным золотом и лепниной. В гостиной и проходах установлены колонны. Мебель соответствует стилю Барроко. По информации 5-tv.ru, Волочкова готова лично встретиться с человеком, который снимет квартиру.
В объявлении балерины на ЦИАН говорится, что общая площадь квартиры составляет 200 квадратных метров. Она расположена на третьем этаже в доме № 3 на Площади Искусств. Условия договора аренды довольно типичные: Анастасия заключит его на срок от одного года и возьмет залог в размере стоимости одного месяца проживания.
Ранее появлялась информация о том, что Волочкова пыталась продать указанную квартиру. В 2011 году она рассчитывала выручить за нее 250 миллионов рублей. Шесть лет спустя стоимость снизилась до 98 миллионов.
Как сообщал 5-tv.ru, у Анастасии Волочковой также есть загородный дом в Подмосковье. Там она любит делать обнаженные фото.
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