Россия разработала пять прототипов вакцины от коронавируса
По словам Татьяны Голиковой, серьезная работа ведется в научном центре «Вектор».
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Cdc/Cdc, 5-tv.ru
Россия получила штамм коронавируса и ученые научного центра «Вектор» уже разработали пять прототипов вакцины от него. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам совещания итогам заседания штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Она отметила, что «очень серьезная» работа ведется в генетическом центре мирового уровня, который получил такой статус в прошлом году.
«Наверное, я не открою большого секрета, наработано сейчас „Вектором“ пять прототипов. Это понятно, что начальная стадия работы. Но хочу сказать, что коллеги очень плотно этим занимаются», — сказала Голикова.
Вице-премьер пообещала проинформировать, когда появятся какие-то «более конкретные результаты». Она также уточнила, что штамм вируса нового типа Россия получила не от Китая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Китая заявили о разработке вакцины против коронавируса, которая предварительно показала эффективность в борьбе с новым заболеванием, однако все еще нуждается в дополнительных проверках.
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