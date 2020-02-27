В Петербурге представили эскиз памятника Федору Ушакову

В Петербурге представили эскиз будущего памятника Федору Ушакову. Предположительно, его откроют уже в мае в День Победы. Таким образом, будет восстановлена историческая справедливость. Ведь в морской столице России нет ни одного монумента великому флотоводцу. Кстати, он предстанет в бронзе, на сером гранитном пьедестале. Перед авторами скульптуры стояла не простая задача: изобразить Ушакова как прославленного адмирала и как святого, к лику которых он был причислен в начале двухтысячных.

«Ангелы Славы, которые венчают Федора Федоровича венком, и, в то же время осеняют крестом. И здесь же на пьедестале расположены рельефы. Своего рода повествовательный элемент, отражают более яркие его победы как флотоводца», — отмечает скульптор Владислав Маначинский.

Федор Ушаков практически не знал поражений. Адмирал разработал уникальную морскую тактику боя, благодаря которой не раз разбивал турецкий флот.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Тверской области начали установку монумента Советскому солдату.