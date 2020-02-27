В Петербурге представили эскиз памятника Федору Ушакову
Скульпторы пытались изобразить флотоводца как прославленного адмирала и как святого, к лику которых он был причислен в начале двухтысячных.
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Фото, видео: Twitter @mod_russia, 5-tv.ru
В Петербурге представили эскиз будущего памятника Федору Ушакову. Предположительно, его откроют уже в мае в День Победы. Таким образом, будет восстановлена историческая справедливость. Ведь в морской столице России нет ни одного монумента великому флотоводцу. Кстати, он предстанет в бронзе, на сером гранитном пьедестале. Перед авторами скульптуры стояла не простая задача: изобразить Ушакова как прославленного адмирала и как святого, к лику которых он был причислен в начале двухтысячных.
«Ангелы Славы, которые венчают Федора Федоровича венком, и, в то же время осеняют крестом. И здесь же на пьедестале расположены рельефы. Своего рода повествовательный элемент, отражают более яркие его победы как флотоводца», — отмечает скульптор Владислав Маначинский.
Федор Ушаков практически не знал поражений. Адмирал разработал уникальную морскую тактику боя, благодаря которой не раз разбивал турецкий флот.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Тверской области начали установку монумента Советскому солдату.
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