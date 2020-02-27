Раненую в ульяновской школе учительницу прооперировали

59-летняя учительница в Ульяновске, после нападения школьника прооперирована, ее состояние оценивается как «средней тяжести». Самодельный нож изъят на месте происшествия. 14-тилетний нападавший вскоре был задержан. Следователи пытаются собрать воедино картину преступления, дело расследуют по статье «покушение на убийство». Непонятных моментов много, так одноклассники уверяют: у школьника не было конфликта с этой учительницей, он в принципе тихий, спокойный подросток. Корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе собрал всю информацию. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ульяновские школьники рассказали о пырнувшем ножом учителя подростке.