Раненую в ульяновской школе учительницу прооперировали

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Восьмиклассник набросился с ножом на педагога. Инцидент произошел утром 26 февраля в одной из школ Заволжского района.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Christoph Reichwein, 5-tv.ru

59-летняя учительница в Ульяновске, после нападения школьника прооперирована, ее состояние оценивается как «средней тяжести». Самодельный нож изъят на месте происшествия. 14-тилетний нападавший вскоре был задержан. Следователи пытаются собрать воедино картину преступления, дело расследуют по статье «покушение на убийство». Непонятных моментов много, так одноклассники уверяют: у школьника не было конфликта с этой учительницей, он в принципе тихий, спокойный подросток. Корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе собрал всю информацию. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ульяновские школьники рассказали о пырнувшем ножом учителя подростке.

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