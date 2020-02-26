Волочкова назвала «выдумками» новости о сдаче своей петербургской квартиры в аренду

Анастасия Волочкова назвала выдумками и инсинуациями новости о том, что она якобы пытается сдать в аренду свою квартиру в Санкт-Петербурге. В комментарии для 5-tv.ru балерина объяснила, почему не собирается и не будет этого делать.

«Столько уже инсинуаций вокруг моего имени, столько всяких выдумок… Каждый уже не знает, как глумиться. Мои дорогие, чтобы поставить точки над „и“, золотые мои: не продаю, не сдаю я свою квартиру в Петербурге», — подчеркнула знаменитость.

Волочкова объяснила такое решение двумя причинами. Во-первых, воспоминаниями о главной любви в своей жизни Сулеймане Керимове, который подарил ей эту квартиру. Во-вторых, любовью к Петербургу.

«Простите, пожалуйста, я люблю туда приезжать, я люблю там бывать, дышать воздухом Питера из окон своей квартиры, слушать стук копыт лошадок, которые мимо этой квартиры по Площади Искусств прохаживают. Из этой квартиры я выезжала на свою свадьбу на карете, запряженной тройкой белых лошадей, украшенной белоснежными цветами и розами и так далее», — сказала балерина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появилось объявление о сдаче квартиры Анастасии Волочковой за полмиллиона рублей в месяц. Мы также публиковали эксклюзивное видео, снятое внутри роскошного жилища балерины. И если балерина ее не сдает, то кто же провел для нашей съемочной группы экскурсию по звездным хоромам?