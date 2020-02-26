В Милане придумали лайфхак для защиты от коронавируса, если нет маски
В аптеках закончились медицинские маски, зато в магазинах, торгующих красками, полно респираторов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Jochen Tack
В Италии, где число заразившихся китайским коронавирусом приближается к трем сотням и 12 человек уже погибли, придумывают различные ухищрения, как защищаться от опасной инфекции. В Милане, в окрестностях которого находится самый серьезный очаг заболевания, еще несколько дней назад в аптеках закончились медицинские маски.
Но корреспондент МИЦ «Известия» снял на видео лайфхак — люди покупают вместо них респираторы, которые пока еще есть в наличии в большом количестве в магазинах, торгующих лаками и красками, а также в специализированных лавках для парикмахеров и маникюрных работников.
Продавец магазина красок объяснил, что респираторы многоразовые, их только нужно периодически выдерживать в растворе для дезинфекции. Самый дорогой из них стоит семь евро.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о ситуации в Милане, где из-за коронавируса закрыли учебные заведения, музеи и театры.
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