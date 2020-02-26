Италия лидирует по распространению коронавируса в Европе

Исследовать вспышку коронавируса в Италии направлена спецгруппа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Заболевших за сутки стало больше в четыре раза, уже 283 человека, семеро скончались. Очаг — на севере страны, под Миланом. Закрываются театры, университеты, школы, отменяются массовые мероприятия.

Медицинские маски под масками карнавальными — символ Венеции в этом году. Из города экстренно эвакуировали съемочную группу Тома Круза. Миссия — 7 пока невыполнима.

Панику подогревает то, что нет внятных объяснений вспышки — очаги вируса в крохотных городках, где туристы, в том числе китайские — редкость. Корреспондент МИЦ «Известия» Ирина Савельева о настроениях в Италии. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что биржевые индексы США упали из-за коронавируса.