Италия лидирует по распространению коронавируса в Европе
Заразившихся за сутки стало в четыре раза больше — уже 283. Семь человек скончались.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Marco Passaro, 5-tv.ru
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